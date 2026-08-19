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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Rocket Pool üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Rocket Pool üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Rocket Pool (RPL) texniki analizi

Bugünkü Rocket Pool (RPL) texniki analizi

Rocket Pool analizi səhifəsi RPL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Rocket Pool analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Rocket Pool (RPL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,356---6,29%-25,46%-22,78%
Rocket Pool qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Rocket Pool texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Rocket Pool anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 13
Neytral 3
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 0Alış 4
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 3Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,3583
1,3576
R2
1,3576
1,3572
R1
1,3573
1,357
PP
1,3566
1,3566
S1
1,3563
1,3562
S2
1,3556
1,356
S3
1,3553
1,3556

Rocket Pool bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,09M
$2,09 M
$2,19 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,06 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Rocket Pool kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıRPLUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M1,36
2026-08-18$0,02 M1,34
2026-08-17$0,00 M1,35
2026-08-16$0,00 M1,38
2026-08-15$0,02 M1,39

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Rocket Pool haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Rocket Pool (RPL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Rocket Pool qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
RPL/USDT
$1,352
$1,352$1,352
+0,29%
41.56K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

RPL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RPL
RPL
USD
USD

1 RPL = 1,356 USD

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