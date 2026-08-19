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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, IExec RLC üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, IExec RLC üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

RLC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü iExec RLC (RLC) texniki analizi

Bugünkü iExec RLC (RLC) texniki analizi

iExec RLC analizi səhifəsi RLC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda iExec RLC analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

iExec RLC (RLC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2805--+2,82%-0,57%-34,36%
iExec RLC qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

IExec RLC texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış IExec RLC anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 6
Neytral 4
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 2Alış 12
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 6Neytral 2Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2796
0,2796
R2
0,2796
0,2795
R1
0,2795
0,2795
PP
0,2795
0,2795
S1
0,2794
0,2794
S2
0,2794
0,2794
S3
0,2793
0,2794

IExec RLC bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,43M
$6,27 M
$6,70 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,25 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,25 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

IExec RLC kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıRLCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,28
2026-08-18-$0,01 M0,29
2026-08-17$0,00 M0,29
2026-08-16$0,00 M0,28
2026-08-15$0,16 M0,29

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

iExec RLC haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də iExec RLC (RLC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı iExec RLC qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
RLC/USDT
$0,2803
$0,2803$0,2803
-3,37%
203.30K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

RLC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RLC
RLC
USD
USD

1 RLC = 0,2805 USD

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