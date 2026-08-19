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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, RIF üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, RIF üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü RIF (RIF) texniki analizi

Bugünkü RIF (RIF) texniki analizi

RIF analizi səhifəsi RIF gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda RIF analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

RIF (RIF) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,07044--+0,34%-44,57%-6,01%
RIF qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

RIF texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış RIF anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 13
Neytral 5
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 9Neytral 0Alış 5
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 5Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0705
0,07044
R2
0,07044
0,07041
R1
0,07041
0,07039
PP
0,07035
0,07035
S1
0,07032
0,07032
S2
0,07027
0,0703
S3
0,07024
0,07027

RIF bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,06M
$9,71 M
$10,77 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,33 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,33 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,60 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,61 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

RIF kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıRIFUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,05 M0,07
2026-08-18-$0,17 M0,07
2026-08-17$0,01 M0,07
2026-08-16-$0,06 M0,07
2026-08-15-$0,09 M0,07

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

RIF haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də RIF (RIF) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı RIF qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
RIF/USDT
$0,07044
$0,07044$0,07044
-2,11%
979.64K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

RIF / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RIF
RIF
USD
USD

1 RIF = 0,07044 USD

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