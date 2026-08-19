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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SuperRare üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SuperRare üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü SuperRare (RARE) texniki analizi

Bugünkü SuperRare (RARE) texniki analizi

SuperRare analizi səhifəsi RARE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SuperRare analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SuperRare (RARE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01211---2,34%-2,26%-26,39%
SuperRare qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SuperRare texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SuperRare anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 11
Neytral 10
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 3Alış 1
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 1Neytral 7Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0121
0,0121
R2
0,0121
0,01209
R1
0,01209
0,01209
PP
0,01209
0,01209
S1
0,01208
0,01208
S2
0,01208
0,01208
S3
0,01207
0,01208

SuperRare bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,55M
$22,15 M
$23,70 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,29 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,28 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,56 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,55 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SuperRare kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıRAREUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,05 M0,01
2026-08-18-$0,02 M0,01
2026-08-17-$0,13 M0,01
2026-08-16$0,03 M0,01
2026-08-15$0,04 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SuperRare haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SuperRare (RARE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SuperRare qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
RARE/USDT
$0,01211
$0,01211$0,01211
+0,66%
4.95M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

RARE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RARE
RARE
USD
USD

1 RARE = 0,01211 USD

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