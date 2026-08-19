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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Quant üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Quant üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

QNT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

QNT Qiymət Məlumatları

QNT nədir

QNT Rəsmi Veb-saytı

QNT Tokenomikası

QNT Qiymət Proqnozu

QNT Qiymət Tarixçəsi

QNT Alış Bələdçisi

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Bugünkü Quant (QNT) texniki analizi

Bugünkü Quant (QNT) texniki analizi

Quant analizi səhifəsi QNT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Quant analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Quant (QNT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$56,8---1,38%-10,25%-22,95%
Quant qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Quant texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Quant anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 2
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 0Alış 10
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
56,7466
56,7433
R2
56,7433
56,7395
R1
56,7366
56,7371
PP
56,7333
56,7333
S1
56,7266
56,7295
S2
56,7233
56,7271
S3
56,7166
56,7233

Quant bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,12M
$4,66 M
$4,78 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,49 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,46 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,88 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,86 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Quant kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıQNTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,06 M56,27
2026-08-18$0,02 M56,23
2026-08-17$0,06 M57,08
2026-08-16$0,04 M57,37
2026-08-15$0,00 M58,06

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Quant (QNT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Quant qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
QNT/USDT
$56,8
$56,8$56,8
+0,99%
671.43 (USDT)
QNT/USDC
$56,87
$56,87$56,87
+1,17%
1.01K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

QNT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

QNT
QNT
USD
USD

1 QNT = 56,8 USD

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