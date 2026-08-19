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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pyth Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pyth Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

PYTH Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PYTH Qiymət Məlumatları

PYTH nədir

PYTH Whitepaper

PYTH Rəsmi Veb-saytı

PYTH Tokenomikası

PYTH Qiymət Proqnozu

PYTH Qiymət Tarixçəsi

PYTH Alış Bələdçisi

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Bugünkü Pyth Network (PYTH) texniki analizi

Bugünkü Pyth Network (PYTH) texniki analizi

Pyth Network analizi səhifəsi PYTH gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Pyth Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Pyth Network (PYTH) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03864---4,17%-22,46%-8,29%
Pyth Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Pyth Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Pyth Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 1
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03857
0,03857
R2
0,03857
0,03856
R1
0,03856
0,03856
PP
0,03856
0,03856
S1
0,03855
0,03855
S2
0,03855
0,03855
S3
0,03854
0,03855

Pyth Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,19M
$6,13 M
$6,32 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,11M
3 günlük aktiv alışlar
$0,95 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,07 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$2,03 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,05 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pyth Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPYTHUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,04
2026-08-18-$0,17 M0,04
2026-08-17$0,03 M0,04
2026-08-16-$0,06 M0,04
2026-08-15-$0,16 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pyth Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Pyth Network (PYTH) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Pyth Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PYTH/USDT
$0,03864
$0,03864$0,03864
+0,44%
4.34M (USDT)
PYTH/USDC
$0,03863
$0,03863$0,03863
+0,36%
1.37M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PYTH / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PYTH
PYTH
USD
USD

1 PYTH = 0,03864 USD

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