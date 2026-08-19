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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Vulcan Forged PYR üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Vulcan Forged PYR üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

PYR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PYR Qiymət Məlumatları

PYR nədir

PYR Whitepaper

PYR Rəsmi Veb-saytı

PYR Tokenomikası

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Bugünkü Vulcan Forged PYR (PYR) texniki analizi

Bugünkü Vulcan Forged PYR (PYR) texniki analizi

Vulcan Forged PYR analizi səhifəsi PYR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Vulcan Forged PYR analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Vulcan Forged PYR (PYR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02131---65,46%-81,63%-91,95%
Vulcan Forged PYR qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Vulcan Forged PYR kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPYRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,02
2026-08-18$0,02 M0,02
2026-08-17-$0,05 M0,02
2026-08-16-$0,10 M0,04
2026-08-15-$0,02 M0,05

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Vulcan Forged PYR haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Vulcan Forged PYR (PYR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Vulcan Forged PYR qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PYR/USDT
$0,02131
$0,02131$0,02131
-0,69%
3.70M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PYR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PYR
PYR
USD
USD

1 PYR = 0,02131 USD

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