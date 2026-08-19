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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Paris Saint-Germain üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Paris Saint-Germain üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Paris Saint-Germain (PSG) texniki analizi

Bugünkü Paris Saint-Germain (PSG) texniki analizi

Paris Saint-Germain analizi səhifəsi PSG gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Paris Saint-Germain analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Paris Saint-Germain (PSG) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,4715---7,30%-9,03%-52,45%
Paris Saint-Germain qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Paris Saint-Germain kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPSGUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,47
2026-08-18$0,00 M0,48
2026-08-17$0,00 M0,48
2026-08-16$0,00 M0,49
2026-08-15$0,00 M0,49

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Paris Saint-Germain haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Paris Saint-Germain (PSG) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Paris Saint-Germain qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PSG/USDT
$0,4715
$0,4715$0,4715
-2,27%
125.83K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PSG / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PSG
PSG
USD
USD

1 PSG = 0,4715 USD

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