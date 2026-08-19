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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FC Porto Fan Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FC Porto Fan Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

PORTO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PORTO Qiymət Məlumatları

PORTO nədir

PORTO Rəsmi Veb-saytı

PORTO Tokenomikası

PORTO Qiymət Proqnozu

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Bugünkü FC Porto Fan Token (PORTO) texniki analizi

Bugünkü FC Porto Fan Token (PORTO) texniki analizi

FC Porto Fan Token analizi səhifəsi PORTO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda FC Porto Fan Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

FC Porto Fan Token (PORTO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,4207---4,78%-3,73%-44,53%
FC Porto Fan Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

FC Porto Fan Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPORTOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,42
2026-08-18-$0,04 M0,43
2026-08-17$0,00 M0,43
2026-08-16$0,00 M0,43
2026-08-15$0,01 M0,43

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

FC Porto Fan Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də FC Porto Fan Token (PORTO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı FC Porto Fan Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PORTO/USDT
$0,4207
$0,4207$0,4207
-1,93%
126.64K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PORTO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PORTO
PORTO
USD
USD

1 PORTO = 0,4207 USD

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