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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Portal üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Portal üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Portal (PORTAL) texniki analizi

Bugünkü Portal (PORTAL) texniki analizi

Portal analizi səhifəsi PORTAL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Portal analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Portal (PORTAL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,013799--+26,50%+31,14%+61,67%
Portal qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Portal texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Portal anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 1
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01377
0,01377
R2
0,01377
0,01377
R1
0,01377
0,01377
PP
0,01377
0,01377
S1
0,01377
0,01377
S2
0,01377
0,01377
S3
0,01377
0,01377

Portal bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,43M
$7,77 M
$8,20 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,06M
3 günlük aktiv alışlar
$11,20 M
3 günlük aktiv satışlar
$11,14 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,05M
7 günlük aktiv alışlar
$15,59 M
7 günlük aktiv satışlar
$15,64 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Portal kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPORTALUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,06 M0,01
2026-08-18-$0,27 M0,01
2026-08-17-$0,09 M0,02
2026-08-16$0,29 M0,01
2026-08-15-$0,01 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Portal haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Portal (PORTAL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Portal qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PORTAL/USDT
$0,013799
$0,013799$0,013799
-0,84%
7.60M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PORTAL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PORTAL
PORTAL
USD
USD

1 PORTAL = 0,013799 USD

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