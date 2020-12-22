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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Marlin POND üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Marlin POND üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Marlin POND (POND) texniki analizi

Bugünkü Marlin POND (POND) texniki analizi

Marlin POND analizi səhifəsi POND gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Marlin POND analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Marlin POND (POND) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0006757---9,53%-9,12%-54,44%
Marlin POND qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Marlin POND kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPONDUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Marlin POND haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Marlin POND (POND) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Marlin POND qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
POND/USDT
$0,0006758
$0,0006758$0,0006758
+0,07%
82.54M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

POND / USD Kalkulyatoru

Miqdar

POND
POND
USD
USD

1 POND = 0,0006757 USD

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