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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pangolin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pangolin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Pangolin (PNG) texniki analizi

Bugünkü Pangolin (PNG) texniki analizi

Pangolin analizi səhifəsi PNG gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Pangolin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Pangolin (PNG) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01953---3,27%-6,78%-32,31%
Pangolin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Pangolin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPNGUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,02
2026-08-18$0,00 M0,02
2026-08-17-$0,03 M0,02
2026-08-16$0,00 M0,02
2026-08-15$0,00 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pangolin haqqında daha çox məlumat əldə edin

PNG USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli PNG uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də PNG USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Pangolin (PNG) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Pangolin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PNG/USDT
$0,01952
$0,01952$0,01952
+1,50%
3.02M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PNG / USD Kalkulyatoru

Miqdar

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USD
USD

1 PNG = 0,01952 USD

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