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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ConstitutionDAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ConstitutionDAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü ConstitutionDAO (PEOPLE) texniki analizi

Bugünkü ConstitutionDAO (PEOPLE) texniki analizi

ConstitutionDAO analizi səhifəsi PEOPLE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda ConstitutionDAO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

ConstitutionDAO (PEOPLE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0.007433---9.45%+43.38%+7.19%
ConstitutionDAO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ConstitutionDAO texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış ConstitutionDAO anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 5
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 13Neytral 0Alış 1
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 3Neytral 5Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0.007438
0.007436
R2
0.007436
0.007433
R1
0.007432
0.007432
PP
0.00743
0.00743
S1
0.007426
0.007427
S2
0.007424
0.007426
S3
0.00742
0.007424

ConstitutionDAO bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0.61M
$8.53 M
$9.14 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0.02M
3 günlük aktiv alışlar
$0.29 M
3 günlük aktiv satışlar
$0.31 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0.00M
7 günlük aktiv alışlar
$0.62 M
7 günlük aktiv satışlar
$0.62 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ConstitutionDAO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPEOPLEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0.11 M0.01
2026-08-18$0.34 M0.01
2026-08-17-$0.15 M0.01
2026-08-16-$0.13 M0.01
2026-08-15-$0.07 M0.01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ConstitutionDAO haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də ConstitutionDAO (PEOPLE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı ConstitutionDAO qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PEOPLE/USDT
$0.007433
$0.007433$0.007433
-3.19%
16.07M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PEOPLE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PEOPLE
PEOPLE
USD
USD

1 PEOPLE = 0.007433 USD

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