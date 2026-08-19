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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pendle üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pendle üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

PENDLE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PENDLE Qiymət Məlumatları

PENDLE nədir

PENDLE Whitepaper

PENDLE Rəsmi Veb-saytı

PENDLE Tokenomikası

PENDLE Qiymət Proqnozu

PENDLE Qiymət Tarixçəsi

PENDLE Alış Bələdçisi

PENDLE / Fiat Valyuta Çevirən

PENDLE Spot

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Bugünkü Pendle (PENDLE) texniki analizi

Bugünkü Pendle (PENDLE) texniki analizi

Pendle analizi səhifəsi PENDLE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Pendle analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Pendle (PENDLE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,305---2,11%-14,54%-30,74%
Pendle qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Pendle texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Pendle anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 0
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 0Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,3048
1,3045
R2
1,3045
1,3044
R1
1,3044
1,3043
PP
1,3041
1,3041
S1
1,304
1,304
S2
1,3037
1,3039
S3
1,3036
1,3037

Pendle bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$2,90 M
$2,91 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,13M
3 günlük aktiv alışlar
$0,89 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$2,00 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,04 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pendle kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPENDLEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,67 M1,30
2026-08-18$0,02 M1,35
2026-08-17-$0,35 M1,32
2026-08-16-$0,05 M1,30
2026-08-15-$0,14 M1,32

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pendle haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Pendle (PENDLE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Pendle qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PENDLE/USDT
$1,306
$1,306$1,306
-3,54%
273.94K (USDT)
PENDLE/USDC
$1,304
$1,304$1,304
-3,55%
40.53K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PENDLE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PENDLE
PENDLE
USD
USD

1 PENDLE = 1,305 USD

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