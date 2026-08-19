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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ORDI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ORDI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ORDI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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ORDI nədir

ORDI Tokenomikası

ORDI Qiymət Proqnozu

ORDI Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü ORDI (ORDI) texniki analizi

Bugünkü ORDI (ORDI) texniki analizi

ORDI analizi səhifəsi ORDI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda ORDI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

ORDI (ORDI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$3,374---1,35%-3,82%-21,17%
ORDI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ORDI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış ORDI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 2
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 0Alış 12
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 2Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
3,3696
3,3693
R2
3,3693
3,3689
R1
3,3686
3,3687
PP
3,3683
3,3683
S1
3,3676
3,3679
S2
3,3673
3,3677
S3
3,3666
3,3673

ORDI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,10M
$10,85 M
$10,95 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,09M
3 günlük aktiv alışlar
$2,15 M
3 günlük aktiv satışlar
$2,23 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$6,39 M
7 günlük aktiv satışlar
$6,36 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ORDI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıORDIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,05 M3,37
2026-08-18-$0,07 M3,44
2026-08-17-$0,15 M3,40
2026-08-16$0,02 M3,42
2026-08-15-$0,05 M3,42

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ORDI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də ORDI (ORDI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı ORDI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ORDI/USDT
$3,372
$3,372$3,372
-1,89%
17.61K (USDT)
ORDI/USDC
$3,369
$3,369$3,369
-1,89%
15.71K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ORDI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ORDI
ORDI
USD
USD

1 ORDI = 3,374 USD

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