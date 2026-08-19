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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Orca üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Orca üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ORCA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ORCA Qiymət Məlumatları

ORCA nədir

ORCA Rəsmi Veb-saytı

ORCA Tokenomikası

ORCA Qiymət Proqnozu

ORCA Qiymət Tarixçəsi

ORCA Alış Bələdçisi

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Bugünkü Orca (ORCA) texniki analizi

Bugünkü Orca (ORCA) texniki analizi

Orca analizi səhifəsi ORCA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Orca analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Orca (ORCA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,0504--+0,96%-10,34%-27,03%
Orca qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Orca texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Orca anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 3
Alış 20
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 0Alış 12
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 3Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,0506
1,0503
R2
1,0503
1,0499
R1
1,0496
1,0497
PP
1,0493
1,0493
S1
1,0486
1,0489
S2
1,0483
1,0487
S3
1,0476
1,0483

Orca bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,12M
$1,66 M
$1,78 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,05 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Orca kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıORCAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M1,05
2026-08-18$0,04 M1,06
2026-08-17$0,11 M1,07
2026-08-16$0,00 M1,04
2026-08-15$0,05 M1,05

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Orca haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Orca (ORCA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Orca qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ORCA/USDT
$1,0504
$1,0504$1,0504
-1,01%
56.86K (USDT)
ORCA/USDC
$1,0509
$1,0509$1,0509
-0,74%
51.14K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ORCA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ORCA
ORCA
USD
USD

1 ORCA = 1,0504 USD

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