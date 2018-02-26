Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ontology Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ontology Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ONT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ONT Qiymət Məlumatları

ONT nədir

ONT Whitepaper

ONT Rəsmi Veb-saytı

ONT Tokenomikası

ONT Qiymət Proqnozu

ONT Qiymət Tarixçəsi

ONT Alış Bələdçisi

ONT / Fiat Valyuta Çevirən

ONT Spot

ONT USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Ontology Token (ONT) texniki analizi

Bugünkü Ontology Token (ONT) texniki analizi

Ontology Token analizi səhifəsi ONT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Ontology Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Ontology Token (ONT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03895--+5,18%-6,85%-37,20%
Ontology Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Ontology Token texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Ontology Token anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 2
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 0Alış 8
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 6Neytral 2Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03884
0,03884
R2
0,03884
0,03883
R1
0,03883
0,03883
PP
0,03883
0,03883
S1
0,03882
0,03882
S2
0,03882
0,03882
S3
0,03881
0,03882

Ontology Token bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,12M
$1,30 M
$1,41 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,12M
3 günlük aktiv alışlar
$0,49 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,61 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,90 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,89 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Ontology Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıONTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,04
2026-08-18-$0,11 M0,04
2026-08-17-$0,17 M0,04
2026-08-16$0,01 M0,04
2026-08-15-$0,02 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Ontology Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Ontology Token (ONT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Ontology Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ONT/USDT
$0,03892
$0,03892$0,03892
+0,56%
1.59M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ONT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ONT
ONT
USD
USD

1 ONT = 0,03895 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.