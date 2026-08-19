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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ondo üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ondo üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Ondo (ONDO) texniki analizi

Bugünkü Ondo (ONDO) texniki analizi

Ondo analizi səhifəsi ONDO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Ondo analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Ondo (ONDO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,32377---3,13%-4,91%-20,30%
Ondo qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Ondo texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Ondo anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 4
Neytral 8
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 3Neytral 5Alış 6
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 3Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,3238
0,3237
R2
0,3237
0,3236
R1
0,3236
0,3235
PP
0,3235
0,3235
S1
0,3234
0,3234
S2
0,3233
0,3233
S3
0,3232
0,3233

Ondo bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,71M
$11,89 M
$12,60 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,24M
3 günlük aktiv alışlar
$18,77 M
3 günlük aktiv satışlar
$19,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,30M
7 günlük aktiv alışlar
$44,77 M
7 günlük aktiv satışlar
$45,07 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Ondo kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıONDOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,59 M0,32
2026-08-18-$0,77 M0,33
2026-08-17$0,73 M0,34
2026-08-16$0,21 M0,33
2026-08-15-$0,07 M0,33

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Ondo haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Ondo (ONDO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Ondo qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ONDO/USDT
$0,32377
$0,32377$0,32377
-3,10%
597.68K (USDT)
ONDO/USDC
$0,3236
$0,3236$0,3236
-3,17%
234.82K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ONDO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ONDO
ONDO
USD
USD

1 ONDO = 0,32377 USD

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