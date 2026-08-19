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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, OKB üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, OKB üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

OKB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

OKB Qiymət Məlumatları

OKB nədir

OKB Rəsmi Veb-saytı

OKB Tokenomikası

OKB Qiymət Proqnozu

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Bugünkü OKB (OKB) texniki analizi

Bugünkü OKB (OKB) texniki analizi

OKB analizi səhifəsi OKB gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda OKB analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

OKB (OKB) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$101,514--+6,41%+26,98%+25,07%
OKB qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

OKB texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış OKB anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 0
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 0Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
101,5633
101,5366
R2
101,5366
101,5213
R1
101,5233
101,5119
PP
101,4966
101,4966
S1
101,4833
101,4813
S2
101,4566
101,4719
S3
101,4433
101,4566

OKB bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,03M
$1,73 M
$1,76 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,36 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,33 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$1,26 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,21 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

OKB kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıOKBUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,04 M101,44
2026-08-18-$1,73 M99,54
2026-08-17-$0,88 M103,82
2026-08-16-$1,00 M104,42
2026-08-15$0,59 M107,57

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

OKB haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də OKB (OKB) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı OKB qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
OKB/USDT
$101,514
$101,514$101,514
+1,97%
1.38K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

OKB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

OKB
OKB
USD
USD

1 OKB = 101,514 USD

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