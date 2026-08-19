Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Numbers Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Numbers Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

NUM Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NUM Qiymət Məlumatları

NUM nədir

NUM Whitepaper

NUM Rəsmi Veb-saytı

NUM Tokenomikası

NUM Qiymət Proqnozu

NUM Qiymət Tarixçəsi

NUM Alış Bələdçisi

NUM / Fiat Valyuta Çevirən

NUM Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Numbers Protocol (NUM) texniki analizi

Bugünkü Numbers Protocol (NUM) texniki analizi

Numbers Protocol analizi səhifəsi NUM gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Numbers Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Numbers Protocol (NUM) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,002045---7,09%+1,23%-46,90%
Numbers Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Numbers Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNUMUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Numbers Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

NUM USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli NUM uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də NUM USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Numbers Protocol (NUM) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Numbers Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NUM/USDT
$0,002047
$0,002047$0,002047
-6,10%
29.63M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NUM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NUM
NUM
USD
USD

1 NUM = 0,002045 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.