Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, NEO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, NEO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

NEO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NEO Qiymət Məlumatları

NEO nədir

NEO Whitepaper

NEO Rəsmi Veb-saytı

NEO Tokenomikası

NEO Qiymət Proqnozu

NEO Qiymət Tarixçəsi

NEO Alış Bələdçisi

NEO / Fiat Valyuta Çevirən

NEO Spot

NEO USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü NEO (NEO) texniki analizi

Bugünkü NEO (NEO) texniki analizi

NEO analizi səhifəsi NEO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda NEO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

NEO (NEO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,687---3,77%-15,49%-41,69%
NEO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

NEO texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış NEO anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 13
Neytral 4
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 8Neytral 0Alış 6
Texniki göstəricilər:SatışSatış 5Neytral 4Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,6883
1,6876
R2
1,6876
1,6872
R1
1,6873
1,687
PP
1,6866
1,6866
S1
1,6863
1,6862
S2
1,6856
1,686
S3
1,6853
1,6856

NEO bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,09M
$6,09 M
$6,19 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,19 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,20 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,50 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,49 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

NEO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNEOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M1,69
2026-08-18$0,00 M1,69
2026-08-17-$0,02 M1,68
2026-08-16$0,06 M1,68
2026-08-15-$0,02 M1,69

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

NEO haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də NEO (NEO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı NEO qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NEO/USDT
$1,687
$1,687$1,687
-0,22%
36.22K (USDT)
NEO/USDC
$1,685
$1,685$1,685
-0,35%
32.19K (USDT)
NEO/BTC
$0,00002631
$0,00002631$0,00002631
+0,95%
4.93K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NEO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NEO
NEO
USD
USD

1 NEO = 1,687 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.