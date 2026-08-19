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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, NEAR üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, NEAR üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

NEAR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NEAR Qiymət Məlumatları

NEAR nədir

NEAR Whitepaper

NEAR Rəsmi Veb-saytı

NEAR Tokenomikası

NEAR Qiymət Proqnozu

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NEAR Alış Bələdçisi

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NEAR USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü NEAR (NEAR) texniki analizi

Bugünkü NEAR (NEAR) texniki analizi

NEAR analizi səhifəsi NEAR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda NEAR analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

NEAR (NEAR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,6018---4,17%-15,97%-7,13%
NEAR qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

NEAR texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış NEAR anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 3
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 8Neytral 1Alış 5
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,6013
1,6006
R2
1,6006
1,6002
R1
1,6003
1,6
PP
1,5996
1,5996
S1
1,5993
1,5992
S2
1,5986
1,599
S3
1,5983
1,5986

NEAR bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,26M
$49,96 M
$49,70 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,56M
3 günlük aktiv alışlar
$13,67 M
3 günlük aktiv satışlar
$13,11 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,18M
7 günlük aktiv alışlar
$28,46 M
7 günlük aktiv satışlar
$28,29 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

NEAR kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNEARUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,22 M1,59
2026-08-18$0,45 M1,63
2026-08-17$0,48 M1,64
2026-08-16-$0,67 M1,63
2026-08-15-$0,38 M1,64

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

NEAR haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də NEAR (NEAR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı NEAR qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NEAR/USDT
$1,6018
$1,6018$1,6018
-2,02%
481.99K (USDT)
NEAR/USDC
$1,6012
$1,6012$1,6012
-1,92%
24.14K (USDT)
NEAR/USD1
$1,6021
$1,6021$1,6021
-2,05%
33.40K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NEAR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NEAR
NEAR
USD
USD

1 NEAR = 1,6017 USD

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