Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Moonriver üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Moonriver üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

MOVR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MOVR Qiymət Məlumatları

MOVR nədir

MOVR Whitepaper

MOVR Rəsmi Veb-saytı

MOVR Tokenomikası

MOVR Qiymət Proqnozu

MOVR Qiymət Tarixçəsi

MOVR Alış Bələdçisi

MOVR / Fiat Valyuta Çevirən

MOVR Spot

MOVR USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Moonriver (MOVR) texniki analizi

Bugünkü Moonriver (MOVR) texniki analizi

Moonriver analizi səhifəsi MOVR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Moonriver analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Moonriver (MOVR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,73---18,80%-42,88%-68,33%
Moonriver qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Moonriver texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Moonriver anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 0
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 0Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,7291
0,7283
R2
0,7283
0,7276
R1
0,7271
0,7271
PP
0,7263
0,7263
S1
0,7251
0,7256
S2
0,7243
0,7251
S3
0,7231
0,7243

Moonriver bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,03M
$1,22 M
$1,18 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,40 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,39 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$2,72 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,67 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Moonriver kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMOVRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,05 M0,73
2026-08-18-$0,01 M0,77
2026-08-17-$0,36 M0,78
2026-08-16-$0,22 M0,84
2026-08-15-$0,03 M0,89

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Moonriver haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Moonriver (MOVR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Moonriver qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MOVR/USDT
$0,728
$0,728$0,728
-5,77%
129.00K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MOVR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MOVR
MOVR
USD
USD

1 MOVR = 0,73 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.