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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Memecoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Memecoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Memecoin (MEME) texniki analizi

Bugünkü Memecoin (MEME) texniki analizi

Memecoin analizi səhifəsi MEME gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Memecoin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Memecoin (MEME) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0004575---8,63%-11,89%-12,75%
Memecoin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Memecoin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Memecoin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 14
Neytral 4
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 7Neytral 2Alış 5
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0004575
0,0004574
R2
0,0004574
0,0004574
R1
0,0004574
0,0004574
PP
0,0004573
0,0004573
S1
0,0004573
0,0004573
S2
0,0004572
0,0004573
S3
0,0004572
0,0004572

Memecoin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,74M
$21,89 M
$23,63 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,15 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,36 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,37 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Memecoin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMEMEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,06 M0,00
2026-08-18$0,03 M0,00
2026-08-17-$0,05 M0,00
2026-08-16-$0,09 M0,00
2026-08-15-$0,09 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Memecoin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Memecoin (MEME) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Memecoin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MEME/USDT
$0,0004579
$0,0004579$0,0004579
-1,69%
122.46M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MEME / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MEME
MEME
USD
USD

1 MEME = 0,0004575 USD

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