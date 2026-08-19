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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, MARBLEX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, MARBLEX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

MBX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MBX Qiymət Məlumatları

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Bugünkü MARBLEX (MBX) texniki analizi

Bugünkü MARBLEX (MBX) texniki analizi

MARBLEX analizi səhifəsi MBX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda MARBLEX analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

MARBLEX (MBX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0.0205---8.73%-16.87%-47.63%
MARBLEX qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

MARBLEX kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMBXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0.01 M0.02
2026-08-18$0.00 M0.02
2026-08-17$0.00 M0.02
2026-08-16$0.01 M0.02
2026-08-15$0.00 M0.02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

MARBLEX haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də MARBLEX (MBX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı MARBLEX qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MBX/USDT
$0.0205
$0.0205$0.0205
0.00%
2.70M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MBX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MBX
MBX
USD
USD

1 MBX = 0.0205 USD

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