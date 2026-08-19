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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Heroes of Mavia üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Heroes of Mavia üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Heroes of Mavia (MAVIA) texniki analizi

Bugünkü Heroes of Mavia (MAVIA) texniki analizi

Heroes of Mavia analizi səhifəsi MAVIA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Heroes of Mavia analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Heroes of Mavia (MAVIA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03058--+3,80%+16,67%-7,14%
Heroes of Mavia qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Heroes of Mavia texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Heroes of Mavia anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 1
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 0Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03066
0,03065
R2
0,03065
0,03063
R1
0,03062
0,03063
PP
0,03061
0,03061
S1
0,03059
0,0306
S2
0,03058
0,0306
S3
0,03056
0,03058

Heroes of Mavia bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,93M
$7,68 M
$8,60 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,19 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,19 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Heroes of Mavia kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMAVIAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,03
2026-08-18-$0,03 M0,03
2026-08-17-$0,03 M0,03
2026-08-16-$0,06 M0,03
2026-08-15-$0,03 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Heroes of Mavia haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Heroes of Mavia (MAVIA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Heroes of Mavia qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MAVIA/USDT
$0,03056
$0,03056$0,03056
-0,71%
2.09M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MAVIA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MAVIA
MAVIA
USD
USD

1 MAVIA = 0,03058 USD

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