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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Maverick Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Maverick Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

MAV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MAV Qiymət Məlumatları

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Bugünkü Maverick Protocol (MAV) texniki analizi

Bugünkü Maverick Protocol (MAV) texniki analizi

Maverick Protocol analizi səhifəsi MAV gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Maverick Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Maverick Protocol (MAV) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,009245--+2,27%+7,12%-34,62%
Maverick Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Maverick Protocol texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Maverick Protocol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 2
Neytral 12
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 1Neytral 7Alış 6
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 5Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00925
0,00924
R2
0,00924
0,00924
R1
0,00924
0,00924
PP
0,00923
0,00923
S1
0,00923
0,00923
S2
0,00922
0,00923
S3
0,00922
0,00922

Maverick Protocol bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,63M
$11,87 M
$12,50 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,20 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,22 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,43 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,44 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Maverick Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMAVUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,01
2026-08-18-$0,01 M0,01
2026-08-17-$0,05 M0,01
2026-08-16$0,03 M0,01
2026-08-15-$0,04 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Maverick Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Maverick Protocol (MAV) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Maverick Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MAV/USDT
$0,009247
$0,009247$0,009247
-1,48%
6.22M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MAV / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MAV
MAV
USD
USD

1 MAV = 0,009245 USD

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