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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Mask Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Mask Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Mask Network (MASK) texniki analizi

Bugünkü Mask Network (MASK) texniki analizi

Mask Network analizi səhifəsi MASK gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Mask Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Mask Network (MASK) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,3685--+0,98%-3,87%-20,84%
Mask Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Mask Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Mask Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 4
Alış 19
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 1Alış 12
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 3Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,3678
0,3677
R2
0,3677
0,3677
R1
0,3677
0,3677
PP
0,3676
0,3676
S1
0,3676
0,3676
S2
0,3675
0,3676
S3
0,3675
0,3675

Mask Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,21M
$1,10 M
$1,31 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,11 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,16 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,14 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Mask Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMASKUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,06 M0,37
2026-08-18$0,07 M0,36
2026-08-17-$0,01 M0,35
2026-08-16-$0,02 M0,35
2026-08-15-$0,02 M0,35

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Mask Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Mask Network (MASK) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Mask Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MASK/USDT
$0,3685
$0,3685$0,3685
+3,07%
159.93K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MASK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MASK
MASK
USD
USD

1 MASK = 0,3685 USD

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