Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Manta Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Manta Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

MANTA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MANTA Qiymət Məlumatları

MANTA nədir

MANTA Whitepaper

MANTA Rəsmi Veb-saytı

MANTA Tokenomikası

MANTA Qiymət Proqnozu

MANTA Qiymət Tarixçəsi

MANTA Alış Bələdçisi

MANTA / Fiat Valyuta Çevirən

MANTA Spot

MANTA USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Manta Network (MANTA) texniki analizi

Bugünkü Manta Network (MANTA) texniki analizi

Manta Network analizi səhifəsi MANTA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Manta Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Manta Network (MANTA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,05518---4,27%-13,80%-29,16%
Manta Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Manta Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Manta Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 1
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,05519
0,05518
R2
0,05518
0,05518
R1
0,05518
0,05518
PP
0,05517
0,05517
S1
0,05517
0,05517
S2
0,05516
0,05517
S3
0,05516
0,05516

Manta Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,59M
$6,15 M
$6,74 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,15 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,17 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,27 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,28 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Manta Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMANTAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,06
2026-08-18-$0,05 M0,06
2026-08-17-$0,02 M0,06
2026-08-16-$0,02 M0,06
2026-08-15$0,00 M0,06

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Manta Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Manta Network (MANTA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Manta Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MANTA/USDT
$0,05518
$0,05518$0,05518
-1,44%
1.09M (USDT)
MANTA/USDC
$0,05517
$0,05517$0,05517
-1,37%
1.00M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MANTA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MANTA
MANTA
USD
USD

1 MANTA = 0,05518 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.