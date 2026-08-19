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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Terra Classic üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Terra Classic üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

LUNC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LUNC Qiymət Məlumatları

LUNC nədir

LUNC Whitepaper

LUNC Rəsmi Veb-saytı

LUNC Tokenomikası

LUNC Qiymət Proqnozu

LUNC Qiymət Tarixçəsi

LUNC Alış Bələdçisi

LUNC / Fiat Valyuta Çevirən

LUNC Spot

LUNC USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü Terra Classic (LUNC) texniki analizi

Bugünkü Terra Classic (LUNC) texniki analizi

Terra Classic analizi səhifəsi LUNC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Terra Classic analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Terra Classic (LUNC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00004797---6,04%-14,02%-38,30%
Terra Classic qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Terra Classic texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Terra Classic anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 4
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 0Alış 2
Texniki göstəricilər:SatışSatış 5Neytral 4Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00004789
0,00004789
R2
0,00004789
0,00004788
R1
0,00004788
0,00004788
PP
0,00004788
0,00004788
S1
0,00004787
0,00004787
S2
0,00004787
0,00004787
S3
0,00004786
0,00004787

Terra Classic bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-14,46M
$5,78 M
$20,24 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,05M
3 günlük aktiv alışlar
$1,30 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,36 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,06M
7 günlük aktiv alışlar
$3,15 M
7 günlük aktiv satışlar
$3,21 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Terra Classic kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıLUNCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,05 M0,00
2026-08-18-$0,18 M0,00
2026-08-17-$0,05 M0,00
2026-08-16$0,01 M0,00
2026-08-15-$0,14 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Terra Classic haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Terra Classic (LUNC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Terra Classic qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
LUNC/USDT
$0,00004797
$0,00004797$0,00004797
+1,52%
2.76B (USDT)
LUNC/USDC
$0,00004792
$0,00004792$0,00004792
+1,46%
595.38M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

LUNC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LUNC
LUNC
USD
USD

1 LUNC = 0,00004797 USD

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