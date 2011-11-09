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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Litecoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Litecoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

LTC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü Litecoin (LTC) texniki analizi

Bugünkü Litecoin (LTC) texniki analizi

Litecoin analizi səhifəsi LTC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Litecoin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Litecoin (LTC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$44,45---1,86%-5,37%-18,39%
Litecoin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Litecoin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Litecoin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 6
Neytral 2
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 3Neytral 0Alış 11
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
44,4333
44,4266
R2
44,4266
44,4228
R1
44,4233
44,4204
PP
44,4166
44,4166
S1
44,4133
44,4128
S2
44,4066
44,4104
S3
44,4033
44,4066

Litecoin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,12M
$56,41 M
$56,53 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$8,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$8,08 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,57M
7 günlük aktiv alışlar
$23,09 M
7 günlük aktiv satışlar
$22,53 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Litecoin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıLTCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,25 M44,39
2026-08-18$0,07 M44,23
2026-08-17-$0,93 M44,36
2026-08-16$1,55 M44,72
2026-08-15$0,40 M44,30

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Litecoin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Litecoin (LTC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Litecoin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
LTC/USDT
$44,45
$44,45$44,45
+0,47%
52.57K (USDT)
LTC/USDC
$44,43
$44,43$44,43
+0,45%
700.42 (USDT)
LTC/BTC
$0,0006916
$0,0006916$0,0006916
+1,30%
619.42 (USDT)
LTC/USD1
$44,46
$44,46$44,46
+0,54%
1.22K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

LTC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LTC
LTC
USD
USD

1 LTC = 44,45 USD

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