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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Loopring üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Loopring üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

LRC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LRC Qiymət Məlumatları

LRC nədir

LRC Whitepaper

LRC Rəsmi Veb-saytı

LRC Tokenomikası

LRC Qiymət Proqnozu

LRC Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Loopring (LRC) texniki analizi

Bugünkü Loopring (LRC) texniki analizi

Loopring analizi səhifəsi LRC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Loopring analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Loopring (LRC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,007635---18,50%-40,12%-54,45%
Loopring qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Loopring texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Loopring anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 8
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 4Alış 8
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 4Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00766
0,00766
R2
0,00766
0,00765
R1
0,00765
0,00765
PP
0,00765
0,00765
S1
0,00764
0,00764
S2
0,00764
0,00764
S3
0,00763
0,00764

Loopring bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,20M
$1,39 M
$1,59 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,06 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Loopring kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıLRCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,01 M0,01
2026-08-17$0,01 M0,01
2026-08-16$0,01 M0,01
2026-08-15$0,01 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Loopring haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Loopring (LRC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Loopring qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
LRC/USDT
$0,007638
$0,007638$0,007638
-3,75%
6.99M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

LRC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LRC
LRC
USD
USD

1 LRC = 0,007635 USD

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