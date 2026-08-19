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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, LimeWire üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, LimeWire üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

LMWR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LMWR Qiymət Məlumatları

LMWR nədir

LMWR Whitepaper

LMWR Rəsmi Veb-saytı

LMWR Tokenomikası

LMWR Qiymət Proqnozu

LMWR Qiymət Tarixçəsi

LMWR Alış Bələdçisi

LMWR / Fiat Valyuta Çevirən

LMWR Spot

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Bugünkü LimeWire (LMWR) texniki analizi

Bugünkü LimeWire (LMWR) texniki analizi

LimeWire analizi səhifəsi LMWR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda LimeWire analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

LimeWire (LMWR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,012752---7,27%+33,66%-31,00%
LimeWire qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

LimeWire texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış LimeWire anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 5
Neytral 13
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 1Neytral 7Alış 6
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 6Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01288
0,01287
R2
0,01287
0,01286
R1
0,01286
0,01286
PP
0,01285
0,01285
S1
0,01284
0,01284
S2
0,01283
0,01284
S3
0,01282
0,01283

LimeWire bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,03M
$0,19 M
$0,22 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,00 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

LimeWire kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıLMWRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

LimeWire haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də LimeWire (LMWR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı LimeWire qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
LMWR/USDT
$0,012758
$0,012758$0,012758
-0,61%
4.26M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

LMWR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LMWR
LMWR
USD
USD

1 LMWR = 0,012752 USD

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