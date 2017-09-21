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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Chainlink üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Chainlink üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Chainlink (LINK) texniki analizi

Bugünkü Chainlink (LINK) texniki analizi

Chainlink analizi səhifəsi LINK gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Chainlink analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Chainlink (LINK) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$9,628--+10,43%+15,56%-0,72%
Chainlink qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Chainlink anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 2
Alış 21
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 0Alış 13
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 2Neytral 2Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
9,6246
9,6243
R2
9,6243
9,6239
R1
9,6236
9,6237
PP
9,6233
9,6233
S1
9,6226
9,6229
S2
9,6223
9,6227
S3
9,6216
9,6223

Chainlink bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,73M
$47,36 M
$48,09 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-1,28M
3 günlük aktiv alışlar
$102,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$103,29 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-5,94M
7 günlük aktiv alışlar
$285,05 M
7 günlük aktiv satışlar
$290,99 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Chainlink kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıLINKUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$1,95 M9,70
2026-08-18-$1,65 M9,48
2026-08-17-$0,30 M9,52
2026-08-16-$0,37 M9,39
2026-08-15$7,72 M9,50

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Chainlink haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Chainlink (LINK) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Chainlink qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
LINK/USDT
$9,628
$9,628$9,628
+1,51%
38.03K (USDT)
LINK/USDC
$9,612
$9,612$9,612
+1,44%
7.48K (USDT)
LINK/ETH
$0,005033
$0,005033$0,005033
+1,77%
504.50 (USDT)
LINK/EUR
$8,311
$8,311$8,311
+1,50%
6.71K (USDT)
LINK/USD1
$9,625
$9,625$9,625
+1,45%
5.69K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

LINK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LINK
LINK
USD
USD

1 LINK = 9,628 USD

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