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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kava Labs üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kava Labs üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Kava Labs (KAVA) texniki analizi

Bugünkü Kava Labs (KAVA) texniki analizi

Kava Labs analizi səhifəsi KAVA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Kava Labs analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Kava Labs (KAVA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,04083--+0,19%-8,76%-31,20%
Kava Labs qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Kava Labs texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Kava Labs anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 9
Neytral 9
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 7Neytral 5Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 4Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0408
0,04079
R2
0,04079
0,04079
R1
0,04079
0,04079
PP
0,04078
0,04078
S1
0,04078
0,04078
S2
0,04077
0,04078
S3
0,04077
0,04077

Kava Labs bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,44M
$2,98 M
$2,54 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,06 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kava Labs kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıKAVAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,04
2026-08-18-$0,06 M0,04
2026-08-17-$0,05 M0,04
2026-08-16-$0,05 M0,04
2026-08-15-$0,04 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kava Labs haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Kava Labs (KAVA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Kava Labs qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
KAVA/USDT
$0,04084
$0,04084$0,04084
+0,07%
1.39M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

KAVA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

KAVA
KAVA
USD
USD

1 KAVA = 0,04083 USD

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