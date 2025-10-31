Bugünkü canlı Karma Coin qiyməti 0.001449 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KARMA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KARMA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Karma Coin qiyməti 0.001449 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KARMA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KARMA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Karma Coin Logosu

Karma Coin qiyməti(KARMA)

1 KARMA / USD Canlı Qiyməti:

$0,001449
$0,001449$0,001449
+2,69%1D
USD
Karma Coin (KARMA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:36:10 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,001358
$ 0,001358$ 0,001358
24 saat Aşağı
$ 0,00204
$ 0,00204$ 0,00204
24 saat Yüksək

$ 0,001358
$ 0,001358$ 0,001358

$ 0,00204
$ 0,00204$ 0,00204

--
----

--
----

+1,89%

+2,69%

-29,29%

-29,29%

Karma Coin (KARMA) canlı qiyməti $ 0,001449. KARMA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,001358 və ən yüksək $ 0,00204 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KARMA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KARMA son bir saat ərzində +1,89%, 24 saat ərzində +2,69% və son 7 gündə isə -29,29% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Karma Coin (KARMA) Bazar Məlumatları

--
----

$ 2,00K
$ 2,00K$ 2,00K

$ 1,45M
$ 1,45M$ 1,45M

--
----

999.988.284
999.988.284 999.988.284

SOL

Karma Coin üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 2,00K təşkil edir. KARMA üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 999988284 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,45M təşkil edir.

Karma Coin (KARMA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Karma Coin qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00003796+2,69%
30 Gün$ -0,000551-27,55%
60 Gün$ -0,000551-27,55%
90 Gün$ -0,000551-27,55%
Bugünkü Karma Coin Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün KARMA $ +0,00003796 (+2,69%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Karma Coin 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000551 (-27,55%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Karma Coin 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə KARMA $ -0,000551 (-27,55%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Karma Coin 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,000551 (-27,55%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Karma Coin (KARMA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Karma Coin Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Karma Coin (KARMA) Nədir?

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Karma Coin MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Karma Coin investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- KARMA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Karma Coin haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Karma Coin satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Karma Coin Qiymət Proqnozu (USD)

Karma Coin (KARMA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Karma Coin (KARMA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Karma Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Karma Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Karma Coin (KARMA) Tokenomikası

Karma Coin (KARMA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KARMA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Karma Coin (KARMA) necə alınır?

Necə Karma Coin alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Karma Coin Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

KARMA Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Karma Coin(KARMA) / VND
38,130435
1 Karma Coin(KARMA) / AUD
A$0,00220248
1 Karma Coin(KARMA) / GBP
0,00110124
1 Karma Coin(KARMA) / EUR
0,00124614
1 Karma Coin(KARMA) / USD
$0,001449
1 Karma Coin(KARMA) / MYR
RM0,00607131
1 Karma Coin(KARMA) / TRY
0,06088698
1 Karma Coin(KARMA) / JPY
¥0,221697
1 Karma Coin(KARMA) / ARS
ARS$2,08487916
1 Karma Coin(KARMA) / RUB
0,11584755
1 Karma Coin(KARMA) / INR
0,12842487
1 Karma Coin(KARMA) / IDR
Rp23,75409456
1 Karma Coin(KARMA) / PHP
0,08525916
1 Karma Coin(KARMA) / EGP
￡E.0,06842178
1 Karma Coin(KARMA) / BRL
R$0,00779562
1 Karma Coin(KARMA) / CAD
C$0,00201411
1 Karma Coin(KARMA) / BDT
0,17715474
1 Karma Coin(KARMA) / NGN
2,09694933
1 Karma Coin(KARMA) / COP
$5,61626604
1 Karma Coin(KARMA) / ZAR
R.0,02500974
1 Karma Coin(KARMA) / UAH
0,06084351
1 Karma Coin(KARMA) / TZS
T.Sh.3,560193
1 Karma Coin(KARMA) / VES
Bs0,320229
1 Karma Coin(KARMA) / CLP
$1,364958
1 Karma Coin(KARMA) / PKR
Rs0,40884984
1 Karma Coin(KARMA) / KZT
0,7686945
1 Karma Coin(KARMA) / THB
฿0,04681719
1 Karma Coin(KARMA) / TWD
NT$0,04452777
1 Karma Coin(KARMA) / AED
د.إ0,00531783
1 Karma Coin(KARMA) / CHF
Fr0,0011592
1 Karma Coin(KARMA) / HKD
HK$0,01124424
1 Karma Coin(KARMA) / AMD
֏0,55473516
1 Karma Coin(KARMA) / MAD
.د.م0,01341774
1 Karma Coin(KARMA) / MXN
$0,02684997
1 Karma Coin(KARMA) / SAR
ريال0,00543375
1 Karma Coin(KARMA) / ETB
Br0,22278375
1 Karma Coin(KARMA) / KES
KSh0,18719631
1 Karma Coin(KARMA) / JOD
د.أ0,001027341
1 Karma Coin(KARMA) / PLN
0,00530334
1 Karma Coin(KARMA) / RON
лв0,00636111
1 Karma Coin(KARMA) / SEK
kr0,01366407
1 Karma Coin(KARMA) / BGN
лв0,00243432
1 Karma Coin(KARMA) / HUF
Ft0,48624093
1 Karma Coin(KARMA) / CZK
0,03045798
1 Karma Coin(KARMA) / KWD
د.ك0,000443394
1 Karma Coin(KARMA) / ILS
0,00470925
1 Karma Coin(KARMA) / BOB
Bs0,01001259
1 Karma Coin(KARMA) / AZN
0,0024633
1 Karma Coin(KARMA) / TJS
SM0,0133308
1 Karma Coin(KARMA) / GEL
0,00392679
1 Karma Coin(KARMA) / AOA
Kz1,32813891
1 Karma Coin(KARMA) / BHD
.د.ب0,000544824
1 Karma Coin(KARMA) / BMD
$0,001449
1 Karma Coin(KARMA) / DKK
kr0,00934605
1 Karma Coin(KARMA) / HNL
L0,03805074
1 Karma Coin(KARMA) / MUR
0,06590052
1 Karma Coin(KARMA) / NAD
$0,02495178
1 Karma Coin(KARMA) / NOK
kr0,01456245
1 Karma Coin(KARMA) / NZD
$0,00252126
1 Karma Coin(KARMA) / PAB
B/.0,001449
1 Karma Coin(KARMA) / PGK
K0,00611478
1 Karma Coin(KARMA) / QAR
ر.ق0,00527436
1 Karma Coin(KARMA) / RSD
дин.0,14669676
1 Karma Coin(KARMA) / UZS
soʻm17,45782731
1 Karma Coin(KARMA) / ALL
L0,12117987
1 Karma Coin(KARMA) / ANG
ƒ0,00259371
1 Karma Coin(KARMA) / AWG
ƒ0,0026082
1 Karma Coin(KARMA) / BBD
$0,002898
1 Karma Coin(KARMA) / BAM
KM0,00243432
1 Karma Coin(KARMA) / BIF
Fr4,286142
1 Karma Coin(KARMA) / BND
$0,0018837
1 Karma Coin(KARMA) / BSD
$0,001449
1 Karma Coin(KARMA) / JMD
$0,23168061
1 Karma Coin(KARMA) / KHR
5,81927094
1 Karma Coin(KARMA) / KMF
Fr0,612927
1 Karma Coin(KARMA) / LAK
31,49999937
1 Karma Coin(KARMA) / LKR
රු0,44109009
1 Karma Coin(KARMA) / MDL
L0,02445912
1 Karma Coin(KARMA) / MGA
Ar6,4977507
1 Karma Coin(KARMA) / MOP
P0,011592
1 Karma Coin(KARMA) / MVR
0,0221697
1 Karma Coin(KARMA) / MWK
MK2,51562339
1 Karma Coin(KARMA) / MZN
MT0,0925911
1 Karma Coin(KARMA) / NPR
रु0,20555514
1 Karma Coin(KARMA) / PYG
10,276308
1 Karma Coin(KARMA) / RWF
Fr2,102499
1 Karma Coin(KARMA) / SBD
$0,01192527
1 Karma Coin(KARMA) / SCR
0,02040192
1 Karma Coin(KARMA) / SRD
$0,05614875
1 Karma Coin(KARMA) / SVC
$0,01267875
1 Karma Coin(KARMA) / SZL
L0,02495178
1 Karma Coin(KARMA) / TMT
m0,0050715
1 Karma Coin(KARMA) / TND
د.ت0,004257162
1 Karma Coin(KARMA) / TTD
$0,00980973
1 Karma Coin(KARMA) / UGX
Sh5,048316
1 Karma Coin(KARMA) / XAF
Fr0,820134
1 Karma Coin(KARMA) / XCD
$0,0039123
1 Karma Coin(KARMA) / XOF
Fr0,820134
1 Karma Coin(KARMA) / XPF
Fr0,149247
1 Karma Coin(KARMA) / BWP
P0,0194166
1 Karma Coin(KARMA) / BZD
$0,00291249
1 Karma Coin(KARMA) / CVE
$0,13782888
1 Karma Coin(KARMA) / DJF
Fr0,256473
1 Karma Coin(KARMA) / DOP
$0,09298233
1 Karma Coin(KARMA) / DZD
د.ج0,18832653
1 Karma Coin(KARMA) / FJD
$0,00327474
1 Karma Coin(KARMA) / GNF
Fr12,599055
1 Karma Coin(KARMA) / GTQ
Q0,01109934
1 Karma Coin(KARMA) / GYD
$0,30331917
1 Karma Coin(KARMA) / ISK
kr0,181125

Karma Coin Mənbəyi

Karma Coin haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Karma Coin Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Karma Coin Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Karma Coin (KARMA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KARMA qiyməti 0,001449 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KARMA / USD cari qiyməti nədir?
KARMA / USD cari qiyməti $ 0,001449 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Karma Coin üçün bazar dəyəri nədir?
KARMA üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KARMA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KARMA aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
KARMA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KARMA ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KARMA qiyməti (ATL) nədir?
KARMA ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
KARMA ticarət həcmi nədir?
KARMA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 2,00K USD.
KARMA bu il daha da yüksələcək?
KARMA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KARMA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:36:10 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

