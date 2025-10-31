Bugünkü canlı Everlyn AI qiyməti 0.1071 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LYN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LYN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Everlyn AI qiyməti 0.1071 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LYN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LYN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LYN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LYN Qiymət Məlumatları

LYN Rəsmi Veb-saytı

LYN Tokenomikası

LYN Qiymət Proqnozu

LYN Qiymət Tarixçəsi

LYN Alış Bələdçisi

LYN / Fiat Valyuta Çevirən

LYN Spot

LYN USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Everlyn AI Logosu

Everlyn AI qiyməti(LYN)

1 LYN / USD Canlı Qiyməti:

$0,1071
$0,1071$0,1071
+6,99%1D
USD
Everlyn AI (LYN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:39:19 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0982
$ 0,0982$ 0,0982
24 saat Aşağı
$ 0,1109
$ 0,1109$ 0,1109
24 saat Yüksək

$ 0,0982
$ 0,0982$ 0,0982

$ 0,1109
$ 0,1109$ 0,1109

$ 1,0104430541406704
$ 1,0104430541406704$ 1,0104430541406704

$ 0,10712116235592645
$ 0,10712116235592645$ 0,10712116235592645

+1,42%

+6,99%

-32,43%

-32,43%

Everlyn AI (LYN) canlı qiyməti $ 0,1071. LYN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0982 və ən yüksək $ 0,1109 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LYN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,0104430541406704, ən aşağı qiyməti isə $ 0,10712116235592645 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LYN son bir saat ərzində +1,42%, 24 saat ərzində +6,99% və son 7 gündə isə -32,43% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Everlyn AI (LYN) Bazar Məlumatları

No.727

$ 27,38M
$ 27,38M$ 27,38M

$ 426,67K
$ 426,67K$ 426,67K

$ 107,10M
$ 107,10M$ 107,10M

255,64M
255,64M 255,64M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

25,56%

BSC

Everlyn AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 27,38M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 426,67K təşkil edir. LYN üzrə dövriyyədə olan təklif 255,64M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 107,10M təşkil edir.

Everlyn AI (LYN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Everlyn AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,006997+6,99%
30 Gün$ +0,0071+7,10%
60 Gün$ +0,0071+7,10%
90 Gün$ +0,0071+7,10%
Bugünkü Everlyn AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün LYN $ +0,006997 (+6,99%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Everlyn AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,0071 (+7,10%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Everlyn AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə LYN $ +0,0071 (+7,10%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Everlyn AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0071 (+7,10%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Everlyn AI (LYN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Everlyn AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Everlyn AI (LYN) Nədir?

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Everlyn AI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Everlyn AI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- LYN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Everlyn AI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Everlyn AI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Everlyn AI Qiymət Proqnozu (USD)

Everlyn AI (LYN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Everlyn AI (LYN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Everlyn AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Everlyn AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Everlyn AI (LYN) Tokenomikası

Everlyn AI (LYN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LYN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Everlyn AI (LYN) necə alınır?

Necə Everlyn AI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Everlyn AI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

LYN Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Everlyn AI(LYN) / VND
2.818,3365
1 Everlyn AI(LYN) / AUD
A$0,162792
1 Everlyn AI(LYN) / GBP
0,081396
1 Everlyn AI(LYN) / EUR
0,092106
1 Everlyn AI(LYN) / USD
$0,1071
1 Everlyn AI(LYN) / MYR
RM0,448749
1 Everlyn AI(LYN) / TRY
4,500342
1 Everlyn AI(LYN) / JPY
¥16,3863
1 Everlyn AI(LYN) / ARS
ARS$154,099764
1 Everlyn AI(LYN) / RUB
8,562645
1 Everlyn AI(LYN) / INR
9,492273
1 Everlyn AI(LYN) / IDR
Rp1.755,737424
1 Everlyn AI(LYN) / PHP
6,301764
1 Everlyn AI(LYN) / EGP
￡E.5,057262
1 Everlyn AI(LYN) / BRL
R$0,576198
1 Everlyn AI(LYN) / CAD
C$0,148869
1 Everlyn AI(LYN) / BDT
13,094046
1 Everlyn AI(LYN) / NGN
154,991907
1 Everlyn AI(LYN) / COP
$415,115316
1 Everlyn AI(LYN) / ZAR
R.1,848546
1 Everlyn AI(LYN) / UAH
4,497129
1 Everlyn AI(LYN) / TZS
T.Sh.263,1447
1 Everlyn AI(LYN) / VES
Bs23,6691
1 Everlyn AI(LYN) / CLP
$100,8882
1 Everlyn AI(LYN) / PKR
Rs30,219336
1 Everlyn AI(LYN) / KZT
56,81655
1 Everlyn AI(LYN) / THB
฿3,460401
1 Everlyn AI(LYN) / TWD
NT$3,291183
1 Everlyn AI(LYN) / AED
د.إ0,393057
1 Everlyn AI(LYN) / CHF
Fr0,08568
1 Everlyn AI(LYN) / HKD
HK$0,831096
1 Everlyn AI(LYN) / AMD
֏41,002164
1 Everlyn AI(LYN) / MAD
.د.م0,991746
1 Everlyn AI(LYN) / MXN
$1,984563
1 Everlyn AI(LYN) / SAR
ريال0,401625
1 Everlyn AI(LYN) / ETB
Br16,466625
1 Everlyn AI(LYN) / KES
KSh13,836249
1 Everlyn AI(LYN) / JOD
د.أ0,0759339
1 Everlyn AI(LYN) / PLN
0,391986
1 Everlyn AI(LYN) / RON
лв0,470169
1 Everlyn AI(LYN) / SEK
kr1,009953
1 Everlyn AI(LYN) / BGN
лв0,179928
1 Everlyn AI(LYN) / HUF
Ft35,939547
1 Everlyn AI(LYN) / CZK
2,251242
1 Everlyn AI(LYN) / KWD
د.ك0,0327726
1 Everlyn AI(LYN) / ILS
0,348075
1 Everlyn AI(LYN) / BOB
Bs0,740061
1 Everlyn AI(LYN) / AZN
0,18207
1 Everlyn AI(LYN) / TJS
SM0,98532
1 Everlyn AI(LYN) / GEL
0,290241
1 Everlyn AI(LYN) / AOA
Kz98,166789
1 Everlyn AI(LYN) / BHD
.د.ب0,0402696
1 Everlyn AI(LYN) / BMD
$0,1071
1 Everlyn AI(LYN) / DKK
kr0,690795
1 Everlyn AI(LYN) / HNL
L2,812446
1 Everlyn AI(LYN) / MUR
4,870908
1 Everlyn AI(LYN) / NAD
$1,844262
1 Everlyn AI(LYN) / NOK
kr1,076355
1 Everlyn AI(LYN) / NZD
$0,186354
1 Everlyn AI(LYN) / PAB
B/.0,1071
1 Everlyn AI(LYN) / PGK
K0,451962
1 Everlyn AI(LYN) / QAR
ر.ق0,389844
1 Everlyn AI(LYN) / RSD
дин.10,842804
1 Everlyn AI(LYN) / UZS
soʻm1.290,361149
1 Everlyn AI(LYN) / ALL
L8,956773
1 Everlyn AI(LYN) / ANG
ƒ0,191709
1 Everlyn AI(LYN) / AWG
ƒ0,19278
1 Everlyn AI(LYN) / BBD
$0,2142
1 Everlyn AI(LYN) / BAM
KM0,179928
1 Everlyn AI(LYN) / BIF
Fr316,8018
1 Everlyn AI(LYN) / BND
$0,13923
1 Everlyn AI(LYN) / BSD
$0,1071
1 Everlyn AI(LYN) / JMD
$17,124219
1 Everlyn AI(LYN) / KHR
430,120026
1 Everlyn AI(LYN) / KMF
Fr45,3033
1 Everlyn AI(LYN) / LAK
2.328,260823
1 Everlyn AI(LYN) / LKR
රු32,602311
1 Everlyn AI(LYN) / MDL
L1,807848
1 Everlyn AI(LYN) / MGA
Ar480,26853
1 Everlyn AI(LYN) / MOP
P0,8568
1 Everlyn AI(LYN) / MVR
1,63863
1 Everlyn AI(LYN) / MWK
MK185,937381
1 Everlyn AI(LYN) / MZN
MT6,84369
1 Everlyn AI(LYN) / NPR
रु15,193206
1 Everlyn AI(LYN) / PYG
759,5532
1 Everlyn AI(LYN) / RWF
Fr155,4021
1 Everlyn AI(LYN) / SBD
$0,881433
1 Everlyn AI(LYN) / SCR
1,507968
1 Everlyn AI(LYN) / SRD
$4,150125
1 Everlyn AI(LYN) / SVC
$0,937125
1 Everlyn AI(LYN) / SZL
L1,844262
1 Everlyn AI(LYN) / TMT
m0,37485
1 Everlyn AI(LYN) / TND
د.ت0,3146598
1 Everlyn AI(LYN) / TTD
$0,725067
1 Everlyn AI(LYN) / UGX
Sh373,1364
1 Everlyn AI(LYN) / XAF
Fr60,6186
1 Everlyn AI(LYN) / XCD
$0,28917
1 Everlyn AI(LYN) / XOF
Fr60,6186
1 Everlyn AI(LYN) / XPF
Fr11,0313
1 Everlyn AI(LYN) / BWP
P1,43514
1 Everlyn AI(LYN) / BZD
$0,215271
1 Everlyn AI(LYN) / CVE
$10,187352
1 Everlyn AI(LYN) / DJF
Fr18,9567
1 Everlyn AI(LYN) / DOP
$6,872607
1 Everlyn AI(LYN) / DZD
د.ج13,919787
1 Everlyn AI(LYN) / FJD
$0,242046
1 Everlyn AI(LYN) / GNF
Fr931,2345
1 Everlyn AI(LYN) / GTQ
Q0,820386
1 Everlyn AI(LYN) / GYD
$22,419243
1 Everlyn AI(LYN) / ISK
kr13,3875

Everlyn AI Mənbəyi

Everlyn AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Everlyn AI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Everlyn AI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Everlyn AI (LYN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LYN qiyməti 0,1071 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LYN / USD cari qiyməti nədir?
LYN / USD cari qiyməti $ 0,1071 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Everlyn AI üçün bazar dəyəri nədir?
LYN üçün bazar dəyəri $ 27,38M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LYN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LYN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 255,64M USD təşkil edir.
LYN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LYN ATH qiyməti olan 1,0104430541406704 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LYN qiyməti (ATL) nədir?
LYN ATL qiyməti olan 0,10712116235592645 USD dəyərinə endi.
LYN ticarət həcmi nədir?
LYN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 426,67K USD.
LYN bu il daha da yüksələcək?
LYN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LYN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:39:19 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

LYN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0,1071 USD

LYN Ticarəti Edin

LYN/USDT
$0,1071
$0,1071$0,1071
+7,20%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.601,93
$109.601,93$109.601,93

+1,75%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.843,18
$3.843,18$3.843,18

+1,83%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03220
$0,03220$0,03220

+28,54%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,15
$186,15$186,15

+0,57%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.843,18
$3.843,18$3.843,18

+1,83%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.601,93
$109.601,93$109.601,93

+1,75%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,15
$186,15$186,15

+0,57%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4722
$2,4722$2,4722

+0,74%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18494
$0,18494$0,18494

+2,36%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003202
$0,003202$0,003202

-35,96%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00929
$0,00929$0,00929

-7,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002939
$0,0002939$0,0002939

+370,24%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020374
$0,0020374$0,0020374

+2.163,77%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020374
$0,0020374$0,0020374

+2.163,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0469
$0,0469$0,0469

+1.365,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000039093
$0,0000000000000000000000039093$0,0000000000000000000000039093

+681,86%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32415
$0,32415$0,32415

+161,22%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000091
$0,000000000000000000000091$0,000000000000000000000091

+93,61%