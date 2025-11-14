Karma Coin (KARMA) Tokenomikası

Karma Coin (KARMA) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2025-11-14 05:01:46 (UTC+8)
USD

Karma Coin (KARMA) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Karma Coin (KARMA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
--
----
Ümumi Təchizat:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
Dövriyyədə Olan Təklif:
--
----
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 1,10M
$ 1,10M$ 1,10M
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,004985
$ 0,004985$ 0,004985
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
--
----
Cari Qiymət:
$ 0,001096
$ 0,001096$ 0,001096

Karma Coin (KARMA) Məlumatları

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.payoffyourkarma.com/
Whitepaper:
https://www.payoffyourkarma.com/whitepaper
Block Explorer
https://solscan.io/token/EdN7mEndu6esJox7WxDdPhGZhmhYkFN9bTgsAxnNpump

Karma Coin (KARMA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Karma Coin (KARMA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum KARMA token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

KARMA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq KARMA tokenomikasını başa düşdünüzsə, KARMA tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

KARMA Necə Alınır?

Karma Coin (KARMA) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla KARMA almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.

Karma Coin (KARMA) Qiymət Tarixçəsi

KARMA qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.

KARMA Qiymət Proqnozu

KARMA kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? KARMA qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

