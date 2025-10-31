Bugünkü canlı Qualcomm qiyməti 178.84 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QCOMON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QCOMON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Qualcomm qiyməti 178.84 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QCOMON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QCOMON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Qualcomm Logosu

Qualcomm qiyməti(QCOMON)

1 QCOMON / USD Canlı Qiyməti:

$178,84
$178,84$178,84
-0,46%1D
USD
Qualcomm (QCOMON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:51:40 (UTC+8)

Qualcomm (QCOMON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 177,26
$ 177,26$ 177,26
24 saat Aşağı
$ 180,65
$ 180,65$ 180,65
24 saat Yüksək

$ 177,26
$ 177,26$ 177,26

$ 180,65
$ 180,65$ 180,65

$ 204,5997025830302
$ 204,5997025830302$ 204,5997025830302

$ 153,0239195419269
$ 153,0239195419269$ 153,0239195419269

0,00%

-0,45%

+4,79%

+4,79%

Qualcomm (QCOMON) canlı qiyməti $ 178,84. QCOMON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 177,26 və ən yüksək $ 180,65 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. QCOMON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 204,5997025830302, ən aşağı qiyməti isə $ 153,0239195419269 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, QCOMON son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -0,45% və son 7 gündə isə +4,79% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Qualcomm (QCOMON) Bazar Məlumatları

No.2252

$ 890,32K
$ 890,32K$ 890,32K

$ 58,27K
$ 58,27K$ 58,27K

$ 890,32K
$ 890,32K$ 890,32K

4,98K
4,98K 4,98K

4.978,2960211
4.978,2960211 4.978,2960211

ETH

Qualcomm üzrə cari Bazar Dəyəri $ 890,32K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 58,27K təşkil edir. QCOMON üzrə dövriyyədə olan təklif 4,98K, ümumi təklif isə 4978.2960211 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 890,32K təşkil edir.

Qualcomm (QCOMON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Qualcomm qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,8265-0,45%
30 Gün$ +10,55+6,26%
60 Gün$ +78,84+78,84%
90 Gün$ +78,84+78,84%
Bugünkü Qualcomm Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün QCOMON $ -0,8265 (-0,45%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Qualcomm 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +10,55 (+6,26%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Qualcomm 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə QCOMON $ +78,84 (+78,84%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Qualcomm 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +78,84 (+78,84%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Qualcomm (QCOMON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Qualcomm Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Qualcomm (QCOMON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Qualcomm MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Qualcomm investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- QCOMON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Qualcomm haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Qualcomm satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Qualcomm Qiymət Proqnozu (USD)

Qualcomm (QCOMON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Qualcomm (QCOMON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Qualcomm üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Qualcomm qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Qualcomm (QCOMON) Tokenomikası

Qualcomm (QCOMON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. QCOMON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Qualcomm (QCOMON) necə alınır?

Necə Qualcomm alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Qualcomm Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

QCOMON Aktivindən Yerli Valyutalara

Qualcomm Mənbəyi

Qualcomm haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Qualcomm Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Qualcomm Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Qualcomm (QCOMON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı QCOMON qiyməti 178,84 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
QCOMON / USD cari qiyməti nədir?
QCOMON / USD cari qiyməti $ 178,84 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Qualcomm üçün bazar dəyəri nədir?
QCOMON üçün bazar dəyəri $ 890,32K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
QCOMON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
QCOMON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 4,98K USD təşkil edir.
QCOMON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
QCOMON ATH qiyməti olan 204,5997025830302 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı QCOMON qiyməti (ATL) nədir?
QCOMON ATL qiyməti olan 153,0239195419269 USD dəyərinə endi.
QCOMON ticarət həcmi nədir?
QCOMON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 58,27K USD.
QCOMON bu il daha da yüksələcək?
QCOMON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün QCOMON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:51:40 (UTC+8)

Qualcomm (QCOMON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

