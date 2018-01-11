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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, IOSToken üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, IOSToken üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü IOSToken (IOST) texniki analizi

Bugünkü IOSToken (IOST) texniki analizi

IOSToken analizi səhifəsi IOST gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda IOSToken analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

IOSToken (IOST) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00053---7,15%-18,03%-50,47%
IOSToken qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

IOSToken texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış IOSToken anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 5
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 5Neytral 1Alış 8
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 4Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0005289
0,0005289
R2
0,0005289
0,0005288
R1
0,0005288
0,0005288
PP
0,0005288
0,0005288
S1
0,0005287
0,0005287
S2
0,0005287
0,0005287
S3
0,0005286
0,0005287

IOSToken bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,48M
$7,04 M
$7,52 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,10 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

IOSToken kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıIOSTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,00
2026-08-18-$0,01 M0,00
2026-08-17-$0,02 M0,00
2026-08-16-$0,02 M0,00
2026-08-15$0,01 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

IOSToken haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də IOSToken (IOST) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı IOSToken qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
IOST/USDT
$0,00053
$0,00053$0,00053
-1,04%
115.13M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

IOST / USD Kalkulyatoru

Miqdar

IOST
IOST
USD
USD

1 IOST = 0,00053 USD

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