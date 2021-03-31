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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Illuvium üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Illuvium üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ILV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ILV Qiymət Məlumatları

ILV nədir

ILV Whitepaper

ILV Rəsmi Veb-saytı

ILV Tokenomikası

ILV Qiymət Proqnozu

ILV Qiymət Tarixçəsi

ILV Alış Bələdçisi

ILV / Fiat Valyuta Çevirən

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Bugünkü Illuvium (ILV) texniki analizi

Bugünkü Illuvium (ILV) texniki analizi

Illuvium analizi səhifəsi ILV gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Illuvium analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Illuvium (ILV) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$2,904---0,86%+0,31%-35,08%
Illuvium qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Illuvium texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Illuvium anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 15
Neytral 1
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 11Neytral 0Alış 3
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
2,8933
2,8926
R2
2,8926
2,8922
R1
2,8923
2,892
PP
2,8916
2,8916
S1
2,8913
2,8912
S2
2,8906
2,891
S3
2,8903
2,8906

Illuvium bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,00M
$2,44 M
$2,44 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,52 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,52 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Illuvium kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıILVUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M2,92
2026-08-18-$0,03 M2,93
2026-08-17-$0,06 M3,02
2026-08-16$0,05 M3,11
2026-08-15$0,10 M2,99

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Illuvium haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Illuvium (ILV) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Illuvium qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ILV/USDT
$2,904
$2,904$2,904
-0,77%
19.52K (USDT)
ILV/USDC
$2,893
$2,893$2,893
-1,09%
19.23K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ILV / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ILV
ILV
USD
USD

1 ILV = 2,904 USD

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