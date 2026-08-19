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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SPACE ID üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SPACE ID üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü SPACE ID (ID) texniki analizi

Bugünkü SPACE ID (ID) texniki analizi

SPACE ID analizi səhifəsi ID gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SPACE ID analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SPACE ID (ID) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02734---3,02%-12,60%-8,17%
SPACE ID qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SPACE ID texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SPACE ID anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 12
Neytral 8
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 8Neytral 3Alış 3
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 5Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02735
0,02735
R2
0,02735
0,02734
R1
0,02734
0,02734
PP
0,02734
0,02734
S1
0,02733
0,02733
S2
0,02733
0,02733
S3
0,02732
0,02733

SPACE ID bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,02M
$6,62 M
$6,60 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,24 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,24 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SPACE ID kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıIDUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,03
2026-08-18-$0,08 M0,03
2026-08-17-$0,07 M0,03
2026-08-16-$0,11 M0,03
2026-08-15-$0,08 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SPACE ID haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SPACE ID (ID) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SPACE ID qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ID/USDT
$0,02734
$0,02734$0,02734
-1,15%
2.10M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ID / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ID
ID
USD
USD

1 ID = 0,02734 USD

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