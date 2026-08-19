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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, HTX DAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, HTX DAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü HTX DAO (HTX) texniki analizi

Bugünkü HTX DAO (HTX) texniki analizi

HTX DAO analizi səhifəsi HTX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda HTX DAO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

HTX DAO (HTX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,000001715---6,19%-6,85%-15,02%
HTX DAO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

HTX DAO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHTXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,01 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

HTX DAO haqqında daha çox məlumat əldə edin

HTX USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli HTX uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də HTX USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

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Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı HTX DAO qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
HTX/USDT
$0,000001715
$0,000001715$0,000001715
-1,09%
32.39B (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

HTX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HTX
HTX
USD
USD

1 HTX = 0,000001715 USD

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