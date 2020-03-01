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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, HIVE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, HIVE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü HIVE (HIVE) texniki analizi

Bugünkü HIVE (HIVE) texniki analizi

HIVE analizi səhifəsi HIVE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda HIVE analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

HIVE (HIVE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03766---6,83%-21,07%-37,51%
HIVE qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

HIVE texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış HIVE anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 2
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 1Alış 9
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03764
0,03763
R2
0,03763
0,03763
R1
0,03763
0,03763
PP
0,03762
0,03762
S1
0,03762
0,03762
S2
0,03761
0,03762
S3
0,03761
0,03761

HIVE bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,09M
$1,70 M
$1,78 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,02 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

HIVE kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHIVEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,04
2026-08-18-$0,01 M0,04
2026-08-17$0,01 M0,04
2026-08-16-$0,01 M0,04
2026-08-15-$0,01 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

HIVE haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də HIVE (HIVE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı HIVE qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
HIVE/USDT
$0,03766
$0,03766$0,03766
-1,72%
1.99M (USDT)
HIVE/USDC
$0,03762
$0,03762$0,03762
-1,67%
1.52M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

HIVE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HIVE
HIVE
USD
USD

1 HIVE = 0,03766 USD

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