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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Hashflow üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Hashflow üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Hashflow (HFT) texniki analizi

Bugünkü Hashflow (HFT) texniki analizi

Hashflow analizi səhifəsi HFT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Hashflow analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Hashflow (HFT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,006548---25,12%-25,18%-53,60%
Hashflow qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Hashflow texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Hashflow anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 3
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 7Neytral 0Alış 7
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 3Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,006476
0,006475
R2
0,006475
0,006475
R1
0,006475
0,006475
PP
0,006474
0,006474
S1
0,006474
0,006474
S2
0,006473
0,006474
S3
0,006473
0,006473

Hashflow bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,10M
$1,40 M
$1,51 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$1,55 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,56 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$1,76 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,76 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Hashflow kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHFTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18-$0,17 M0,01
2026-08-17-$0,10 M0,01
2026-08-16-$0,04 M0,01
2026-08-15-$0,04 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Hashflow haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Hashflow (HFT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Hashflow qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
HFT/USDT
$0,006548
$0,006548$0,006548
-4,56%
11.11M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

HFT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HFT
HFT
USD
USD

1 HFT = 0,006548 USD

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