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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Graph Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Graph Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

GRT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GRT Qiymət Məlumatları

GRT nədir

GRT Whitepaper

GRT Rəsmi Veb-saytı

GRT Tokenomikası

GRT Qiymət Proqnozu

GRT Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Graph Token (GRT) texniki analizi

Bugünkü Graph Token (GRT) texniki analizi

Graph Token analizi səhifəsi GRT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Graph Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Graph Token (GRT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01308---5,77%-19,76%-48,65%
Graph Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Graph Token texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Graph Token anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 9
Neytral 3
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 0Alış 12
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01307
0,01306
R2
0,01306
0,01306
R1
0,01306
0,01306
PP
0,01305
0,01305
S1
0,01305
0,01305
S2
0,01304
0,01305
S3
0,01304
0,01304

Graph Token bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,41M
$9,13 M
$8,73 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
3 günlük aktiv alışlar
$0,36 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,40 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$0,92 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,97 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Graph Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGRTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,05 M0,01
2026-08-18-$0,09 M0,01
2026-08-17-$0,07 M0,01
2026-08-16-$0,06 M0,01
2026-08-15-$0,07 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Graph Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Graph Token (GRT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Graph Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GRT/USDT
$0,01308
$0,01308$0,01308
-1,50%
4.86M (USDT)
GRT/USDC
$0,01307
$0,01307$0,01307
-1,58%
4.28M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GRT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GRT
GRT
USD
USD

1 GRT = 0,01308 USD

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