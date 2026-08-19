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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GRAM(prev.Toncoin) üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GRAM(prev.Toncoin) üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) texniki analizi

Bugünkü GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) texniki analizi

GRAM(prev.Toncoin) analizi səhifəsi GRAM gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda GRAM(prev.Toncoin) analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,32---2,80%-8,53%-35,55%
GRAM(prev.Toncoin) qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

GRAM(prev.Toncoin) texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış GRAM(prev.Toncoin) anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 9
Neytral 2
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 5Neytral 1Alış 8
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,3196
1,3193
R2
1,3193
1,3189
R1
1,3186
1,3187
PP
1,3183
1,3183
S1
1,3176
1,3179
S2
1,3173
1,3177
S3
1,3166
1,3173

GRAM(prev.Toncoin) bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,17M
$8,75 M
$9,92 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,14M
3 günlük aktiv alışlar
$1,54 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,41 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,13M
7 günlük aktiv alışlar
$3,37 M
7 günlük aktiv satışlar
$3,24 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GRAM(prev.Toncoin) kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGRAMUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,15 M1,32
2026-08-18-$1,28 M1,31
2026-08-17-$0,30 M1,33
2026-08-16-$0,22 M1,35
2026-08-15$0,51 M1,35

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GRAM(prev.Toncoin) haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı GRAM(prev.Toncoin) qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GRAM/USDT
$1,32
$1,32$1,32
+0,60%
732.43K (USDT)
GRAM/USDC
$1,318
$1,318$1,318
+0,45%
42.48K (USDT)
GRAM/EUR
$1,14
$1,14$1,14
+0,61%
48.73K (USDT)
GRAM/USD1
$1,319
$1,319$1,319
+0,45%
43.01K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GRAM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GRAM
GRAM
USD
USD

1 GRAM = 1,32 USD

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