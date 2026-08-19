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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Gods Unchained üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Gods Unchained üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

GODS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GODS Qiymət Məlumatları

GODS nədir

GODS Whitepaper

GODS Rəsmi Veb-saytı

GODS Tokenomikası

GODS Qiymət Proqnozu

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Bugünkü Gods Unchained (GODS) texniki analizi

Bugünkü Gods Unchained (GODS) texniki analizi

Gods Unchained analizi səhifəsi GODS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Gods Unchained analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Gods Unchained (GODS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02315--+2,66%+1,84%-36,13%
Gods Unchained qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Gods Unchained kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGODSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,02
2026-08-18$0,00 M0,02
2026-08-17-$0,04 M0,02
2026-08-16-$0,01 M0,02
2026-08-15$0,02 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Gods Unchained haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Gods Unchained (GODS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Gods Unchained qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GODS/USDT
$0,02316
$0,02316$0,02316
-3,98%
2.33M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GODS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GODS
GODS
USD
USD

1 GODS = 0,02315 USD

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