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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Gains Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Gains Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

GNS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GNS Qiymət Məlumatları

GNS nədir

GNS Whitepaper

GNS Rəsmi Veb-saytı

GNS Tokenomikası

GNS Qiymət Proqnozu

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Bugünkü Gains Network (GNS) texniki analizi

Bugünkü Gains Network (GNS) texniki analizi

Gains Network analizi səhifəsi GNS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Gains Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Gains Network (GNS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0.5004---5.71%-16.81%+8.42%
Gains Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Gains Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGNSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0.00 M0.50
2026-08-18$0.00 M0.50
2026-08-17-$0.01 M0.51
2026-08-16$0.01 M0.52
2026-08-15$0.01 M0.52

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Gains Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Gains Network (GNS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Gains Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GNS/USDT
$0.5004
$0.5004$0.5004
-0.89%
116.59K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GNS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GNS
GNS
USD
USD

1 GNS = 0.5004 USD

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