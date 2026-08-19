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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Moonbeam üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Moonbeam üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

GLMR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GLMR Qiymət Məlumatları

GLMR nədir

GLMR Whitepaper

GLMR Rəsmi Veb-saytı

GLMR Tokenomikası

GLMR Qiymət Proqnozu

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Bugünkü Moonbeam (GLMR) texniki analizi

Bugünkü Moonbeam (GLMR) texniki analizi

Moonbeam analizi səhifəsi GLMR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Moonbeam analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Moonbeam (GLMR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,007149---7,41%-18,39%-50,19%
Moonbeam qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Moonbeam kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGLMRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,01
2026-08-18$0,02 M0,01
2026-08-17$0,02 M0,01
2026-08-16$0,01 M0,01
2026-08-15-$0,02 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Moonbeam haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Moonbeam (GLMR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Moonbeam qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GLMR/USDT
$0,007149
$0,007149$0,007149
-2,32%
8.47M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GLMR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GLMR
GLMR
USD
USD

1 GLMR = 0,007149 USD

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